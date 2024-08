Selon les informations partagées par Canal+ sur son service client et GitHub, le passage à la version 129 de Firefox engendre des messages d'erreur lors du lancement de programmes en direct ou à la demande sur sa plateforme myCanal.

« Il semble que depuis cette version, l' API EME, que nous utilisons pour interroger les capacités de décryptage disponibles dans l'environnement actuel, échouera dès qu'au moins une "robustesse" demandée (permettant par exemple de demander un DRM qui repose sur le matériel) ne sera pas prise en charge, et ce, même si nous demandons également, par exemple, un DRM fondé sur un logiciel dont l'appareil dispose déjà », peut-on lire sur un des dépôts GitHub de Canal+.

Les erreurs les plus fréquentes sont « MEDIA_IS_ENCRYPTED_ERROR » et « Aucune ressource n'est disponible pour ce contenu ». De nombreux abonnés ont confirmé rencontrer ces problèmes et y sont allés de leur frustration dans les commentaires. Ils ont toutefois noté que les contenus restent accessibles sur d'autres plateformes, comme Netflix ou Disney+, lorsque leur abonnement Canal+ le permet.