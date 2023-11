Non, YouTube ne ralentit pas le chargement des vidéos sur Firefox (mais veut toujours la peau d’Adblock)

S’il existe bel et bien un bout de code retardant le chargement de la page, cela semble plus lié à l’utilisation de bloqueurs de pub qu’au choix du navigateur web de l’internaute. Google punirait, encore, celles et ceux qui tentent de bloquer les pubs en les faisant patienter plus longtemps avant de lancer une vidéo. La firme l’a d’ailleurs confirmé au site 9to5Google en expliquant que « les utilisateurs qui ont installé des bloqueurs de publicité peuvent avoir une expérience sous-optimale, quel que soit le navigateur qu’ils utilisent. » Cette croisade contre les logiciels d'Adblock pourrait ironiquement pousser les internautes vers Firefox d'ailleurs.