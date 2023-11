Bloqueurs de publicité : l'étrange double discours de Google

Quelle est donc la voix unique et officielle de Google sur les bloqueurs de publicité ? On peut se le demander après la participation le mois dernier de cinq employés de Google au Sommet sur le filtrage des publicités organisé à Amsterdam. L'événement était sponsorisé par l'éditeur d'AdBlock, Eyeo, AdGuard et… Google.

À cette occasion, le public a pu notamment entendre la responsable des développeurs du Chrome Web Store Chary Chen expliquer comment Google rendait les bloqueurs de publicité plus accessibles sur Chrome. « Nous introduisons cette nouvelle catégorie de protection de la vie privée et de la sécurité, et il est facile pour un utilisateur d'y accéder et de trouver l'extension qu'il souhaite » a-t-elle ainsi indiqué.