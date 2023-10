L’anti-AdBlock de Youtube pourrait être illégal en Europe

Mais, en sept ans, les choses ont quelque peu changé sur le Vieux Continent. Les régulateurs ont réussi à faire plier les géants de la technologie sur un certain nombre de sujets, et il se pourrait qu'ils écoutent plus attentivement les arguments de Hanff cette fois-ci. Le gendarme irlandais de la vie privée serait d'ailleurs d'accord avec lui et a déjà frappé à la porte de YouTube pour entamer des discussions.

Cela signifie-t-il que la plateforme pourrait être contrainte à autoriser les bloqueurs de publicité ? Il est encore trop tôt pour le dire. Cependant, il pourrait s'agir du début d'une bataille juridique et législative sur le sujet, qui pourrait avoir un impact, non seulement sur YouTube, mais également sur d'autres sites et services. À l'image des quelques remous politiques qui ont eu lieu lorsque Netflix s'est mis à interdire le partage de compte.