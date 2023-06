Fini le partage de compte Netflix ? Pas si sûr, voilà que les politiques s'en mêlent

« Quand on est deux ou trois sur un même compte, c'est souvent qu'on n'a pas tous les moyens de se payer son propre compte. Et les jeunes en sont un bon exemple », explique le député. Ce dernier ajoute que le partage de compte entre les familles et les amis, « c'est la solidarité, c'est la culture populaire ». L'élu dénonce aussi une indécence, au vu du chiffre d'affaires dégagé par la plateforme, supérieur à un milliard d'euros en France.