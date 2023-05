Netflix et partage de compte : peut-on contourner les nouvelles limitations ?

Les plus malins penseront sûrement à créer un VPN personnel. Avec des services comme CyberGhost ou NordVPN, l'idée est de cacher son adresse IP sous une autre. Mais, il s'agit ici d'utiliser un appareil personnel connecté au réseau domestique pour servir de passerelle. Ainsi, même si vous regardez Netflix depuis l'autre bout du monde, la plateforme vous considérera toujours comme étant bien au chaud à la maison.

Si des services tels que Tailscale ou TeamViewer peuvent faciliter la mise en place d'un VPN personnel, une telle configuration peut néanmoins s'avérer fastidieuse pour les moins expérimentés. De plus, cela ne vaut peut-être pas la peine de faire cet effort pour accéder à un seul service de streaming parmi tant d'autres. Enfin, si Netflix reste prudent sur le sujet, le non-respect de cette nouvelle règle pourrait tôt ou tard entraîner des sanctions pour le compte concerné. D'autant plus que la plateforme semble s'être donné les moyens de détecter les utilisations frauduleuses, et il semble donc difficile de pouvoir tromper Netflix indéfiniment.

Malgré tout, nombreux sont ceux qui pourraient être tentés par des solutions « alternatives », par la création d'un nouveau compte, ou l'abandon pur et simple du service de SVOD. En effet, il existe un certain nombre de restrictions, au-delà de l'aspect monétaire, à la création de sous-comptes payants. S'il est impossible d'en créer à partir d'abonnements intégrés dans des offres de tiers, comme celles proposées par SFR ou encore Canal, seuls les détenteurs de forfaits Standard ou Premium peuvent le faire. Et, plus encore, de façon limitée, puisque les premiers ne peuvent en ajouter qu'un seul, tandis que les seconds peuvent en créer deux. En somme, nombreux seront les mécontents.