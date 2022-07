Netflix : un chiffre d'affaires français en hausse, mais des impôts (toujours) dérisoires

Bon, Netflix paie bien moins d'impôts sur les bénéfices qu'il devrait, mais le géant verse une TVA sur les services en ligne, à hauteur de 20 %, qui a pu rapporter 240 millions d'euros à l'État l'an dernier. On n'oublie pas non plus la taxe de 5,15 % sur son chiffre d'affaires offerte au Centre national du cinéma (CNC), pour financer le 7e art et ses acteurs, et les 200 millions d'euros investis chaque année dans des films et séries européens, au titre de la directive SMAD.