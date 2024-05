Free étend enfin sa fonctionnalité "PiP", qui permet de miniaturiser le programme que vous regardez, voici comment elle fonctionne

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'était pas encore possible, pour les abonnés Freebox Ultra et Pop et les Android TV, de naviguer dans son interface tout en continuant de regarder son programme. Free a corrigé cette carence il y a à peine quelques jours, et la nouveauté est plutôt appréciable. Clubic vous présente d'ailleurs plus longuement la fonctionnalité, appelée « Picture-in-Picture » (PiP).