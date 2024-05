Surfshark booste son offre avec un flot de nouveautés

Grand habitué des mises à jour régulières, et plutôt bavard en détails de release notes, Surfshark commence le mois de mai en grande forme. Les nouveautés et améliorations apportées marquent un tournant significatif dans son développement, entre compatibilité tvOS, refonte d'outils jusqu'ici laissés de côté et généralisation de fonctionnalités tests à tous les pays. Un tour de main plutôt convaincant pour ce VPN réputé créatif et innovant.