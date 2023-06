Votre Apple TV va mieux supporter les applications VPN pour le streaming avec tvOS 17

On apprend en effet qu'Apple va autoriser les développeurs à proposer sur l'Apple TV des applications permettant de configurer un VPN tiers, comme NordVPN, Surfshark, CyberghostVPN, HMA ou même ExpressVPN. Comme le souligne iGen, la firme explique que cette nouveauté est intéressante pour les entreprises et l'éducation, mais il est probable que les utilisateurs de services de SVoD soient en réalité les plus intéressés par cette possibilité.

Par le biais d'un VPN configuré sur Apple TV, il leur sera en effet possible de s'émanciper du géoblocage pour consulter les catalogues américains ou japonais (par exemple) de leurs applications de streaming préférées, et ainsi obtenir l'accès à des contenus qui ne sont pas disponibles sur leur catalogue en France.