WWDC 2021 : Apple TV, un outil aussi pratique pour le visionnage que la sécurité

La pandémie de COVID-19 n'est pas encore achevée qu'elle aura laissé de nombreuses traces, y compris au niveau tech'. Et pour cause, si Apple compte faire de FaceTime un moyen efficace de concurrencer d'autres applications telle que Zoom, il souhaite aussi que son app puisse servir à rassembler les utilisateurs de ses produits, qu'ils soient présents sous un même toit ou en distanciel.

Dans cet objectif, l'Apple TV, jointe à homeOS, le nouveau service maison et domotique de la firme de Cupertino, a un rôle à jouer. A titre d'exemple, si vous possédez un iPhone et un HomePod mini , il vous sera désormais possible, par le biais de Siri, de synchroniser une discussion avec vos amis sur FaceTime avec un programme communément regardé. Ainsi, vous n'aurez qu'à demander à votre enceinte connectée de vous mettre le film actuellement visionné par vos amis sur votre télévision et visionner leurs réactions ou encore discuter de certains passages par le biais de FaceTime.

L'objectif d'Apple est aussi de faciliter la vie de ses utilisateurs en leur laissant les mains libres. Siri joue ainsi un rôle décuplé au niveau des HomePod Mini et vous permettra ainsi de piloter Apple TV sans même avoir à sortir une télécommande. Plus encore, par le biais de la synchronisation entre les différents produits de la Pomme, votre enceinte connectée sera en mesure de décupler la qualité sonore de vos programmes.