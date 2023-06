tvOS 17 : Apple va faire rentrer vos visios FaceTime dans votre TV... mais pas seulement

Apple a également annoncé l'arrivée de Split View pour Apple TV. Cette fonction permet pour sa part de diviser l'écran en deux pour regarder une série ou un film avec vos proches par le biais d'une session SharePlay, tout en participant à un appel FaceTime avec ces mêmes proches. Notons que pendant les échanges FaceTime sur Apple TV, il restera possible de reprendre l'iPhone ou l'iPad en main pour faire basculer de nouveau l'appel en cours dessus.

Apple explique en outre que d'autres applications de visioconférence, comme Cisco Webex et Zoom, seront ajoutées par la suite à tvOS pour une utilisation sur l’Apple TV 4K. On apprend également que l'API permettant à la fonction « Continuité » de fonctionner sur l'Apple TV est d'ores et déjà fournie aux développeurs tiers pour qu'ils puissent en faire bon usage sur d'autres applications tvOS au besoin.

Apple mise enfin sur l'appareil photo Continuité pour ajouter une dose de fun à Apple Music Sing, une fonction d'Apple Music faisant office de karaoké, déployée en fin d'année dernière. Avec Continuité, il sera en effet possible de se voir chanter à l’écran et d'ajouter des filtres amusants.