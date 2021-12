Quelles sont les nouveautés de macOS 12.1, iOS 15.2 et watchOS 8.3 ?

Attendu depuis quelques semaines par les amoureux des Macbook , les ordinateurs estampillés Apple, le service SharePlay est enfin arrivé via la mise à jour 12.1 de macOS Monterey. Pour rappel, ce service permet de participer à des appels FaceTime en y synchronisant, entre les interlocuteurs, de la musique ou de la vidéo via des plateformes compatibles. Par exemple, il sera possible de partager son écran (pratique pour le télétravail !) ou des séries et films Apple+.