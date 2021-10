Apple Music Voice Plan, c'est quoi exactement ?

Si le lancement d’un nouveau service de streaming musical n’était pas attendu, il n’est pas si surprenant et peut même sembler logique afin d’accompagner la sortie de la troisième génération d’écouteurs sans-fil de la marque. Voice Plan fonctionnera sur tous les appareils Apple compatibles avec Siri et pouvant lire Apple Music, c’est-à-dire l’iPhone , l’iPad, les Mac, les HomePod, l’Apple TV et les AirPods.