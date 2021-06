Apple : les podcasts payants officiellement lancés dans le monde entier

« Le public ne se lasse pas de ses podcasts préférés et souhaite avoir un moyen simple de soutenir les personnes extraordinaires qui les créent. Désormais, les auditeurs et auditrices peuvent profiter de nouveaux contenus et bénéficier d’avantages supplémentaires pour des milliers de podcasts inédits ou déjà bien connus, en plus de millions de podcasts gratuits dont la liste s’allonge chaque semaine. Les Abonnements Apple Podcasts aideront les créateurs et créatrices à développer leur activité et à faire en sorte que les podcasts demeurent une source importante d’information, de divertissement, de lien et d’inspiration pour des centaines de millions de personnes dans le monde », s’enthousiasme Oliver Schusser, Vice-président d’Apple Music and Beats.