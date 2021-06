Apple Music : sur Android, l'audio spatialisé et sans perte s'écoutent en bêta

Si Apple a pu annoncer la disponibilité de titres en qualité CD et HD avec audio spatialisé et sans surcoût pour ses abonnés dès le mois dernier, ce n’est qu’à partir du 7 juin que ces fonctions ont été ajoutées à la version iOS de l’application Apple Music. Aujourd’hui, nous découvrons que ces nouveautés sont d’ores et déjà disponibles dans la version bêta 3.6 de l’application sur Android.

Plus précisément, les utilisateurs de smartphones Android peuvent désormais profiter d’une qualité de 24 bits à 192 kHz en lossless (un format de compression sans perte), mais aussi du fameux spatial audio. Apple indiquait pourtant à l’origine que les titres en Dolby Atmos ne seraient proposés que sur les appareils iOS, mais visiblement la firme de Cupertino a changé d’avis.

En plus de l’audio 3D et de la qualité lossless, cette version bêta d’Apple Music sur Android permet également l’ajout de deux nouvelles fonctionnalités : l’Automatic Crossfade, qui offre une transition différente et plus fluide quand on passe d’un titre à son successeur sur une playlist, mais aussi une meilleure recherche dans la bibliothèque. Il est en effet désormais possible de saisir les paroles d’une chanson dans la barre de recherche pour tenter de la retrouver.