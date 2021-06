Facebook lancera sa plateforme de podcast dès la semaine prochaine

L’information était sortie en avril, c’est désormais confirmé : Facebook lance bien son service de podcasts, et ce, dès mardi prochain. Dans un mail envoyé à différents créateurs et rapporté par The Verge, l’entreprise détaille les fonctionnalités mises en place.

Les créateurs pourront lier leur feed RSS à Facebook, ce qui générera automatiquement des posts dans leur fil d’actualité à chaque fois qu’un nouvel épisode sortira et permettra à leurs abonnés d’écouter les épisodes directement sur la plateforme. Ceux-ci seront censés apparaître dans un onglet « Podcasts » sur les pages des créateurs, qui n’est pour l’instant pas encore mis en place.