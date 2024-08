Alors que les yeux sont déjà rivés sur l'annonce imminente de l'iPhone 16 et l'arrivée d'iOS 18, la société dirigée par Tim Cook vient d'en profiter pour donner un petit coup de frais à ses systèmes d'exploitation.

Deux semaines auparavant, soit plus exactement le 7 août dernier, iOS 17.6.1 et iPad OS 17.6.1 ont été publiés pour la première fois. Ces mises à jour venaient alors résoudre un problème qui empêchait l'activation ou la désactivation de la protection avancée des données, de même que macOS Sonoma 14.6.1. Ce patch incluait qui plus est des correctifs de bogues importants à destination des appareils compatibles avec ces versions de l'OS.