Les secondes bêtas de macOS Sequoia et iOS 18 introduisent plusieurs nouveautés à tester

L'une des nouveautés particulièrement intéressantes présentées par Apple c'est bien évidemment l'iPhone Mirroring. Concrètement il s'agit de renforcer davantage l'écosystème de Continuité lequel a pour but de créer des passerelles entre les différentes terminaux de la marque connectés au même réseau Wi-Fi ou Bluetooth. Cette fois, c'est directement l'écran de son iPhone que l'on retrouve affiché sur son Mac.

Pour ce faire, il est nécessaire d'être connecté au même compte Apple sur les deux appareils. S'il est déjà aujourd'hui bien pratique de pouvoir rédiger un long texte sur son Mac pour le copier-coller directement sur son iPhone, avec Mirrorring, il sera possible de l'écrire directement dans l'application iOS sur son Mac. Craig Federighi, vice-président de l'ingénierie logicielle chez Apple, expliquait que même si l'iPhone est verrouillé et dans la poche de votre veste, il sera possible d'interagir avec ce dernier, par exemple pour gérer les notifications. Dans une version bêta ultérieure, l'iPhone Mirroring devrait également permettre le transfert de fichiers.