Twitch est désormais compatible avec SharePlay sur iPhone et iPad

Si vous êtes en conversation FaceTime et que vous lancez un stream sur l'application Twitch, elle vous demandera si vous voulez le lancer pour vous seul ou pour tous les participants. Pour ceux qui souhaiteraient regarder le stream partagé, il est nécessaire que l'application Twitch soit installée sur leur appareil et qu'ils soient connectés à leur compte. La lecture du stream ainsi que les commandes qui l'affectent, comme la pause et la lecture, seront synchronisées entre les spectateurs présents dans l'appel.