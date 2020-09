Avec Watch Parties, regardez du contenu Prime Video sur Twitch avec vos abonnés

Concrètement, Watch Parties propose aux streamers Twitch abonnés à Prime ou Prime Video de diffuser du contenu, proposé sur la plateforme de SVoD, comme ils diffuseraient un jeu vidéo. Il suffit pour cela d'ajouter l'action rapide « Lancer la séance ciné » à son gestionnaire de stream, de choisir une oeuvre… Et voilà.

Il est bien entendu possible d'ajouter sa webcam et son micro au mix pour pouvoir échanger avec ses abonnés, qui pourront voir la série ou le film diffusé, à plusieurs conditions. Il faudra en effet que les viewers soient aussi abonnés à Prime ou Prime Video, et que le contenu diffusé soit disponible dans le pays où il est visionné. Oui, Amazon est d'accord pour réduire les frontières… Mais pas trop quand même !