Amazon va renommer Twitch Prime en Prime Gaming pour l'aligner avec ses autres produits

Prime Music, Prime Video, et maintenant Prime Gaming

Clarifions une chose : Twitch restera Twitch. Seul Twitch Prime, le service accessible via un abonnement Amazon Prime et qui offre, notamment, quelques réductions et une expérience de visionnage sans pub, est concerné par ce changement de patronyme.

Une démarche qui permet donc à Amazon d’apporter plus de clarté à ses différents produits en ligne. Prime Gaming rejoint en effet Prime Music et Prime Video, tous regroupés sous l’égide d'Amazon Prime.

« Après quatre années, Twitch Prime sera renommé Prime Gaming pour rendre plus clairs les avantages gaming de leur abonnement à nos abonnés », résume Amazon dans un mail adressé à ses partenaires, tout en leur promettant que cela leur offrira davantage d’opportunités de développer leur communauté.