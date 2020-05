Regarder des séries ensemble mais à distance... une vraie tendance ?

En France, les salles de cinéma, de concert et les théâtres gardent leurs portes fermées pour le moment. Ce qui limite encore les moyens de se réunir avec ses proches, pour se divertir ensemble et partager ses commentaires en direct… À moins de recourir au « co-watching ».

Avec les mesures de confinement, une pratique récente a pris de plus en plus d'importance : regarder des films, des séries ou des vidéos à plusieurs, chacun chez soi. Pour cela, il suffit d'installer une application mobile ou une extension pour navigateur , à l'image de Scener, pour Chrome .

Succès fulgurant de l'extension Scener pendant le confinement

D'autres solutions consistent à installer une extension pour navigateur web, à l'image de Netflix Party ou de Scener. À sa création, en 2018, cette dernière était simplement prévue pour ajouter des commentaires à des vidéos, pouvant être lus par quelqu'un d'autre ultérieurement. C'est l'année suivante que l'extension Chrome s'est redirigée vers la synchronisation entre un contenu Netflix et un chat vidéo. Depuis, Scener a levé 1,6 million de dollars, pour poursuivre sa croissance.

Et celle-ci a connu une brutale accélération dernièrement, en particulier depuis le début du confinement aux États-Unis. D'après l'entreprise, l'utilisation de son outil aurait ainsi été multipliée par 15 ! Scener en a alors profité pour réaliser une refonte de sa solution et ajouter un nouveau partenaire de choix : HBO. Désormais, jusqu'à 20 utilisateurs peuvent donc regarder en direct les contenus de HBO NOW et HBO GO, avant de peut-être avoir accès au catalogue de HBO Max, la plateforme de SVoD de WarnerMedia qui arrivera le 27 mai prochain.