SVoD : HBO Max arrivera aux États-Unis le 27 mai

De Friends au Seigneur des anneaux

Près de 15 dollars par mois

Source : The Verge

Petit à petit, WarnerMedia (filiale de l'opérateur AT&T) lève le voile sur son futur service de SVoD. Après avoir annoncé son arrivée au printemps 2020, puis dévoilé l'interface de la plateforme de streaming , l'entreprise a mis fin au suspense concernant la date de sortie de HBO Max.C'est donc le 27 mai prochain que le service sera proposé aux États-Unis. Le groupe aurait également pour ambition de proposer sa plateforme en Europe et en Amérique latine, mais sans donner de précisions quant aux futures dates de lancement associées.Pour séduire les utilisateurs américains, HBO Max n'a pas lésiné sur les moyens, comme semble l'attester la vidéo de présentation ci-dessus. Le service cumule ainsi les contenus produits par HBO et par Warner Bros, auxquels s'ajoutent quelques exclusivités négociées par l'entreprise. On y retrouvera donc des séries à succès telles queou, bien sûr,(diffusée, à l'origine, sur la chaîne HBO). Côté films, on aura notamment reconnu les sagasouIl n'en faudra certainement pas moins pour convaincre les amateurs de streaming de souscrire un abonnement, plus cher que la concurrence. Car HBO Max sera disponible au prix de 14,99 dollars par mois, là où Netflix est proposé à partir de 8,99 dollars et Disney+ 6,99 dollars.D'autant que la nouvelle plateforme ne pourra pas s'appuyer sur une grande quantité de contenus originaux. La plupart des productions sont en effet actuellement à l'arrêt, en raison de la crise liée au coronavirus. Seules quelques unes seront donc proposées aux utilisateurs, à l'image de la série de science-fiction, signée Ridley Scott.Le service de streaming de WarnerMedia parviendra-t-il à se faire une place sur le marché, aux côtés de Netflix , et ses 183 millions d'abonnés, et Disney+ , qui en compte déjà 50 millions ? La bataille des plateformes de SVoD n'a assurément pas encore livré son dénouement et voit donc, avec HBO Max, mais également Peacock (le futur service de NBCUniversal), la liste de ses protagonistes s'allonger.