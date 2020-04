Netflix réalise le meilleur trimestre de son histoire, avec 16 millions de nouveaux abonnés !

Pour quelques 16 millions de plus

Source : CNBC

Il y a quelques semaines, Disney+ enregistrait 50 millions d'abonnés , après quelques mois de disponibilité seulement. Récemment, c'est Netflix qui a livré ses résultats concernant le premier trimestre 2020, et les chiffres du géant de la SVoD ont eux aussi de quoi donner le tournis.En effet, durant les trois premiers mois de l'année 2020, le célèbre service de streaming a enregistré pas moins de 15,8 millions de nouveaux abonnés, réalisant ainsi le meilleur trimestre de toute son histoire. À la même période l'an dernier, Netflix accueillait un peu moins de 10 millions de nouveaux clients.Au total, le service affiche donc aujourd'hui plus de 183 millions d'abonnés dans le monde. Des utilisateurs évidemment attirés par les nombreux films, séries et documentaires du géant américain, dont, par exemple, un) qui comptabilise déjà plus de 64 millions de visionnages depuis sa mise en ligne, le 20 mars dernier.