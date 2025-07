Aujourd'hui, c'est la guerre dans le monde du streaming, avec chaque plateforme qui essaye d'attirer à elle les programmes les plus populaires afin de pouvoir survivre et prospérer. Et dans ce domaine, il n'y a pas de limite à l'imagination, comme on peut le voir avec le nouveau partenariat qui vient d'être annoncé par le numéro 1 du secteur, Netflix.