Consciente de ces enjeux, la firme a annoncé la création de Netflix Ads Suite, une nouvelle plateforme publicitaire interne. D'ores et déjà disponible aux États-Unis, elle sera déployée en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique la semaine prochaine et « disponible dans les 12 pays financés par la publicité d'ici juin. » Elle sera l'occasion pour Netflix de proposer à ses annonceurs d'intégrer leurs données first-party, de mettre en place des formats plus créatifs, de produire de meilleurs analytics et d'offrir plus d'options d'achat.