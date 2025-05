Cette formule, proposée à 7,99€ par mois (bien moins chère que l’option sans publicité à 14,99€), séduit particulièrement les jeunes adultes de 18 à 34 ans, un public que Netflix affirme désormais toucher davantage que n’importe quelle chaîne de télévision ou réseau câblé aux États-Unis.

Pour renforcer son attractivité auprès des annonceurs, Netflix a lancé son Ads Suite, une plateforme publicitaire interne déployée aux États-Unis, au Canada et prochainement en Europe. Cet ensemble d'outils permet un ciblage avancé et de nouveaux formats créatifs. Finies les pubs basiques et impersonnelles ; les annonceurs adoptent désormais les pratiques du Web pour maximiser leurs revenus.

Et Netflix n'aura pas trop de mal. Selon les propos de Amy Reinhard, président de la division Publicité chez Netflix, rapportés par MediaPlayNews : "les abonnés prêtent autant d’attention aux publicités diffusées au milieu des programmes qu’aux séries et films eux-mêmes". L'homme explique que ces chiffres sont bien au-dessus de ceux de la concurrence. Les clients de la formule basique subventionnée par de la publicité passeraient en moyenne 41 heures par mois sur Netflix.

Rien que cette année, la société prévoit de doubler ses revenus publicitaires. Dès l'année prochaine, Netflix se lancera donc dans la génération de publicités par intelligence artificielle. L'entreprise devrait alors faire d'une pierre deux coups. Nous devrions ainsi retrouver des spots personnalisés, davantage susceptibles de retenir notre attention, lesquels devraient coûter moins cher à produire.