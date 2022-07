Netflix : tous les programmes ne seront pas disponibles dans l'offre avec publicité

Les nouvelles sont plutôt bonnes pour le service de streaming, qui n'a perdu qu'un million d'abonnés contre les deux millions attendus, et qui continue d'être rentable avec un bénéfice net de 1,44 milliard de dollars sur les trois derniers mois.

Netflix entend pourtant continuer sa transformation, et cela passera notamment par l'arrivée d'une nouvelle offre incluant de la publicité, une révolution pour la plateforme qui avait farouchement combattu ce modèle depuis son lancement.

Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la présentation de ses résultats, Ted Sarandos, le directeur général de Netflix, a donné quelques détails sur cette formule, à commencer par le nombre de programmes disponibles.

Alors que l'on aurait pu penser que l'intégralité du catalogue Netflix serait accessible aux clients acceptant l'affichage d'annonces, le dirigeant a précisé que « la grande majorité » des productions Netflix serait incluse dans cette offre.

Netflix devra notamment compléter les accords qu'il a passés avec les studios hollywoodiens et étrangers au cas par cas avant d'ajouter leurs titres à cette formule avec publicité.

Ted Sarandos précise toutefois que l'absence de certains titres n'est pas « un frein important pour l'entreprise ». Il y a fort à parier que les Netflix Originals seront présents dès le premier jour et ce sont désormais ces exclusivités qui déclenchent l'abonnement et non la présence ou non d'un back-catalogue rempli de films plus anciens.