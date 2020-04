Disney+ passe la barre des 50 millions d'abonnés en seulement 5 mois

Disney+ doit maintenant retenir ses abonnés avec des contenus originaux forts



Source : The Verge

Disney+ casse la baraque pour ses premiers mois de lancement. Le studio, dans un communiqué, annonce avoir passé le seuil symbolique des 50 millions d'abonnés depuis son lancement aux États-Unis le 12 novembre 2019. Disney avait annoncé compter 28 millions d'abonnés en février dernier et vaudrait déjà plus de 100 milliards de dollars Le service de streaming est disponible dans 14 pays dans le monde, principalement en Amérique du Nord et Europe de l'Ouest, mais aussi en Inde, où il compte déjà 8 millions d'abonnés sur ce seul territoire grâce à un partenariat avec la plateforme Hotstar. En France, le géant du divertissement s'est associé à Canal+ , qui propose le service en bundle dans de nombreuses offres.Les dirigeants de Disney avaient pour objectif «» en cinq ans, un chiffre qui devrait être atteint dans quelques mois tout au plus. Pour conserver ses abonnés et en convaincre de nouveaux, le service pourra compter sur ses juteuses licences, avec la diffusion en août prochain de la première série Marvel Studios et la seconde saison de The Mandalorian