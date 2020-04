Souscrivez à Canal+ et bénéficiez de l'offre Disney+ inclus

Disney+ inclus avec la Série Limitée Canal+ Disney+

Tout Disney à votre portée

À l'instar de la concurrence, Disney+ sera accessible sur presque tous les appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs, consoles de jeu...) via une application dédiée à partir du 24 mars 2020. Pour profitez des Disney+, vous devrez souscrire à un abonnement mensuel de 6,99€/mois ou bien annuel de 66,99€/an.Mais c'était sans compter Canal+ et sa Série Limitée très alléchante. En effet, si vous souscrivez à la Série Limitée Canal+ Disney+ à 19,90€ pendant 2 ans, vous bénéficiez automatiquement de Disney+ totalement inclus, et ce, durant toute la durée de votre abonnement Canal+!Ainsi, vous aurez accès à l'ensemble des programmes Canal+, Canal+ Décalé, mais également à tout le catalogue Disney+, sans dépenser un euro supplémentaire.Les fans de Disney auront de quoi faire dans les jours qui viennent. En effet, la plupart des grands classiques de la marque seront disponibles sur la plateforme de streaming. C'est la même chose pour les films Pixar, Marvel, Star Wars et pour les créations de National Geographic. Retrouvez la liste complète dans notre article dédié Vous l'avez compris, Disney+ a tout pour devenir le nouveau service de streaming de référence. De plus, les abonnés à Canal+ partent gagnants puisqu'ils n'auront rien de plus à dépenser. Vous avez toutes les informations en main pour prendre les meilleures dispositions possibles dès aujourd'hui.