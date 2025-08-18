Si vous avez une passion pour peaufiner chaque détail concernant votre futur site Web, ne vous inquiétez pas, car Squarespace vous laisse aisément la main. Vous apprécierez donc la possibilité de ne rien laisser au hasard en ajoutant votre patte.

Pour autant, si vous souhaitez bénéficier d'une aide, ou encore, que vous manquez d'inspiration, Squarespace vous propose la compagnie de son intelligence artificielle (IA). Et pour cause, avec l'IA de Squarespace, vous pouvez compter sur des templates efficaces, mais aussi, des textes percutants. Le référencement SEO n'est pas en reste, pour vous aider à trouver votre public, mais aussi apparaître dans les premiers résultats de recherche sur les navigateurs Web.

Le créateur de site Internet de Squarespace, c'est également une banque d'images interne (Unsplash) que vous pouvez utiliser à votre guise, de manière à bénéficier de photos d'illustration pertinentes. Pour autant, vous pouvez bien évidemment importer vos clichés selon votre souhait.

Décidez aussi des couleurs, comme des fonds, qui vont correspondre à votre identité graphique et donner un sens supplémentaire à votre projet, pour vous comme votre public numérique.

Disposez-vous d'un logo ? Au cas où cela ne serait pas encore au point, l'IA vous vient aussi en aide avec une fonctionnalité dédiée à la création d'un logo, tout aussi destiné à vous ressembler.