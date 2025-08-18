Blog, portefolio, site e-commerce… les possibles sont multiples avec Squarespace, l'une des références du marché, concernant la création de votre prochain espace, pour votre vie pro comme perso. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Squarespace vous propose plusieurs offres taillées pour répondre à votre besoin.
Et les économies ne sont pas en reste. En effet, même si les soldes d'été se sont achevées dernièrement, un code promo reste disponible pour alléger, encore un peu plus, la somme à débourser pour vous offrir les services premium de Squarespace.
Grâce au code promo CLUBIC10, vous pourrez profiter de -10% sur votre prochaine souscription à l'un des 4 plans d'abonnement proposés par Squarespace.
Que ce soit pour exprimer votre passion pour la photographie, créer un site e-commerce pour votre activité de bijoux artisanale ou mettre en avant vos créations graphiques, Squarespace a ce qu'il vous faut en boutique, en compagnie de l'IA pour un résultat efficace.
Squarespace en quelques mots :
- Un CMS avec plus de 20 ans d'innovation
- Service client 24/7
- Des offres adaptées pour un site pro comme perso
Voici 3 bonnes raisons de choisir Squarespace
L'intelligence artificielle à votre service
Si vous avez une passion pour peaufiner chaque détail concernant votre futur site Web, ne vous inquiétez pas, car Squarespace vous laisse aisément la main. Vous apprécierez donc la possibilité de ne rien laisser au hasard en ajoutant votre patte.
Pour autant, si vous souhaitez bénéficier d'une aide, ou encore, que vous manquez d'inspiration, Squarespace vous propose la compagnie de son intelligence artificielle (IA). Et pour cause, avec l'IA de Squarespace, vous pouvez compter sur des templates efficaces, mais aussi, des textes percutants. Le référencement SEO n'est pas en reste, pour vous aider à trouver votre public, mais aussi apparaître dans les premiers résultats de recherche sur les navigateurs Web.
Le créateur de site Internet de Squarespace, c'est également une banque d'images interne (Unsplash) que vous pouvez utiliser à votre guise, de manière à bénéficier de photos d'illustration pertinentes. Pour autant, vous pouvez bien évidemment importer vos clichés selon votre souhait.
Décidez aussi des couleurs, comme des fonds, qui vont correspondre à votre identité graphique et donner un sens supplémentaire à votre projet, pour vous comme votre public numérique.
Disposez-vous d'un logo ? Au cas où cela ne serait pas encore au point, l'IA vous vient aussi en aide avec une fonctionnalité dédiée à la création d'un logo, tout aussi destiné à vous ressembler.
Un esprit de communauté dynamique
Si vous avez la chance de bénéficier d'une formation pour la création de site Web, vous pourrez rapidement mettre en avant votre maîtrise sur le CMS qu'est Squarespace.
Or, si vous avez besoin de vous former comme de peaufiner vos connaissances sur les sujets pluriels qui entourent la création d'un site Internet, Squarespace est aussi très accompagnant.
N'hésitez pas à lire et suivre les nombreux tutoriels qui sont à votre disposition. La prise en main des diverses fonctionnalités disponibles n'en sera que facilitée.
Autre point fort, Squarespace vous propose un accès à son forum d'utilisateur disponible en anglais. Vous pourrez ainsi poser des questions et profiter de l'avis d'autres créateurs de site Web plus ou moins chevronnés. Ainsi, sur Squarespace, l'entraide fait la force.
Un service client réactif
Si vous préférez solliciter le service après-vente de Squarespace, il n'y aucun problème, seulement des solutions. En effet, une foire aux questions est disponible pour vous faire gagner du temps et répondre aux réflexions les plus courantes.
Sinon, vous pouvez questionner le bot de Squarespace. Celui-ci tout aussi accompagnant et efficace pour essayer de répondre au plus vite à votre besoin. L'avantage, c'est que ce bot est disposé à vous communiquer des solutions 24h/24, 7j/7.
Enfin, du lundi au vendredi entre 8h et 20h, vous pouvez aussi demander à parler avec un employé de Squarespace. Voilà qui est vraiment positif pour profiter d'un accompagnement complet avec votre abonnement Squarespace.
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storageStockage illimité
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
Voici un exemple type : créer son site e-commerce sur Squarespace
Des templates adaptés à la vente en ligne
La création d'un site Internet comme boutique numérique est un point névralgique pour dynamiser votre activité et générer un revenu. Chez Squarespace, des templates dédiés au e-commerce sont fabriqués par des professionnels pour répondre au mieux à votre attente.
Vous pouvez, bien évidemment, utiliser ce template tel qu'il est, ou bien prendre en main chaque détail, au point près. Contre rémunération, il est également possible de solliciter un expert Squarespace qui créera un site Internet selon votre volonté.
Avec la période d'essai incluse de 14 jours, vous pouvez faire de nombreux essais et lancer une préproduction à votre rythme, pour mieux publier ensuite le site Web idéal.
De nombreuses fonctionnalités sont comprises. Sans compter les plug-ins disponibles, Squarespace met à votre disposition des outils d'analyse marketing, pour mieux comprendre le comportement des internautes visitant votre site.
Une fonctionnalité de synthèse des avis de vos clients peut aussi être ajoutée, ce qui est vraiment utile quand on sait l'importance de la confiance placée en un vendeur pour mieux engager un achat.
Avec le service de prise de rendez-vous, vous pouvez aider vos clients à planifier leur venue dans votre boutique, ou encore, si vous vous déplacez à domicile par exemple.
Enfin, définissez également des services de paiement numérique pour faciliter le règlement lors de l'achat d'un de vos produits.
0 frais de transaction si vous optez pour un abonnement Commerce
C'est l'un des autres points immanquables chez Squarespace. En plus d'offres taillées pour répondre à votre besoin et d'un code promo pour alléger la facture, Squarespace ne prélève aucun frais sur vos transactions, si vous choisissez une souscription à un abonnement Commerce.
En somme, en plus de vous aider à lancer votre activité, ou la faire grandir, avec un site Internet remarquable et des fonctionnalités de gestion optimisées, Squarespace vous accompagne pour générer un revenu plus élevé en s'abstenant de prendre sa part du gâteau. La classe.
4 offres d'abonnement sont disponibles chez Squarespace
Oui, ce sont bien 4 possibilités d'abonnement qui s'offrent à vous sur la boutique en ligne de Squarespace, sachant que dans tous les cas, une offre d'essai de 14 jours est disponible. Le code promo s'applique pour ces 4 plans d'abonnement.
Adaptez donc votre achat à votre besoin, et profitez, en prime, d'un nom de domaine offert.
En bref, en plus de proposer des offres attractives, Squarespace est un CMS dont la bonne réputation est justifiée. Facile à prendre en main pour les débutants, avec un accompagnement par l'IA, une banque de photos interne et des tutoriels, comme proposant des fonctionnalités plus avancées, notamment si vous codez, Squarespace s'adapte à tous les publics. Vous pouvez en apprendre davantage sur ce produit en lisant l'avis indépendant proposé par Clubic concernant Squarespace.
Squarespace est un choix très solide qui mêle facilité d’utilisation (malgré la multiplication des clics, assez irritante à terme) et personnalisation parfois poussée. On apprécie ses templates modernes et sa fluidité, même si on aurait préféré des options un peu plus nombreuses pour le blog et la présentation des produits dans la boutique en ligne, histoire de vraiment pouvoir personnaliser son site.
- Thèmes originaux
- Mini-tutoriels pédagogiques
- Mélange d’options simples et avancées
- Fluidité de l’outil
- Des extensions uniquement pour le commerce
- Un peu trop de clics pour arriver à certains menus