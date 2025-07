Squarespace est un choix très solide qui mêle facilité d’utilisation (malgré la multiplication des clics, assez irritante à terme) et personnalisation parfois poussée. On apprécie ses templates modernes et sa fluidité, même si on aurait préféré des options un peu plus nombreuses pour le blog et la présentation des produits dans la boutique en ligne, histoire de vraiment pouvoir personnaliser son site.