Une nouvelle année arrive et avec elle, une multitude de nouveaux projets. Si vous avez besoin de changement et que vous envisagez une nouvelle voie professionnelle, l'e-commerce est, sans aucun doute, une bonne idée. Le numérique ayant plus que jamais le vent en poupe, se lancer dans la vente en ligne n'a jamais été aussi prometteur. Mais comment faire quand on débute dans le domaine ? Pas de panique, on vous donne les clés pour être au top des tendances e-commerce en 2025.