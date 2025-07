Avec les soldes d’été qui battent leur plein, o2switch dévoile une formule d’hébergement Cloud pensée pour celles et ceux qui souhaitent créer un site ou en migrer un sans prise de tête. Cette solution « tout inclus » s’appuie sur une base solide : 12 vCPU, 48 Go de RAM, stockage 100 % NVMe illimité, trafic sans limite, nom de domaine inclus et hébergement multi-sites sans surcoût.

L’un des atouts majeurs, c’est la liberté offerte à l’utilisateur : vous pouvez héberger autant de sites, d’adresses email ou de bases de données que nécessaire, sans quota caché ni options payantes. L’outil maison WPTiger facilite le déploiement et la gestion de WordPress, tandis que TigerProtect et TigerGuard veillent à la sécurité du site en temps réel, grâce à une IA embarquée.

Côté inconvénients, on peut noter que l’offre est réservée aux nouvelles souscriptions annuelles, et que le tarif remonte à 9 € HT/mois au moment du renouvellement. Mais avec un coût de départ à 51 € HT pour un an complet, difficile de trouver mieux sur le marché. Sans oublier les datacenters propriétaires en France, un support réactif 24/7, et la garantie satisfait ou remboursé sous 30 jours, pour tester le service sans engagement réel. Un bon plan solide, à saisir tant que les soldes sont en cours.