Le premier point, et il reste essentiel, est donc une expérience sécurisée lors de l'utilisation d'o2switch et ses services. En somme, TigerGuard vous permet de dénicher, en temps réel, toute menace en ligne qui chercherait à s'installer sur l'un de vos sites Web. La recherche permanente de présence d'un potentiel virus permet de réagir au plus vite en cas d'attaque. Voilà qui est donc rassurant, pour vous, comme pour les visiteurs de vos contenus.

Deuxième point d'importance, TigerGuard ne se contente pas de détecter un malware, mais permet aussi d'engager un processus d'élimination de ce virus. Cela évite ainsi, à ce dernier, de sévir sur vos sites Internet.

Pour ce qui concerne le troisième point, TigerGuard est aussi en mesure de détecter de potentiels fichiers corrompus, altérés voire tout bonnement inutilisables dans ce cas-là.

Enfin, le quatrième point, et non des moindres, est que, contrairement à Imunify360, TigerGuard est donc développé, et géré en interne par o2switch. Même si Imunify360 demeure un service pleinement fonctionnel, l'emploi de TigerGuard permet de gérer au mieux cette fonctionnalité par o2switch en temps réel, sans passer par un tiers.

Plus encore, puisque l'entreprise française demeure à l'écoute de ses utilisateurs, l'évolution potentielle de cet outil, en fonction des retours d'expérience, sera, d'autant plus, adaptée au besoin de l'usager.