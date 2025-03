Wix propose une offre gratuite forcément limitée. À côté, quatre offres premium sont disponibles dès 13,20 € par mois. L'offre de base inclut 2 Go de stockage, un accès à la suite marketing "Light" qui vous permet de suivre les performances commerciales de votre site. Et des accès pour deux collaborateurs, pour plus de flexibilité.

La suite au-dessus à 26,40 € par mois, propose 50 Go de stockage, une suite marketing plus complète, et jusqu'à 5 collaborateurs qui peuvent se connecter simultanément. Ce tiers donne également accès aux paiements en ligne et à la gestion de site e-commerce.

Il y a ensuite deux suites dites Business (40,80 € / mois) et Business Elite (178,80 € / mois). Celles-ci visent davantage les sites déjà établis, avec des limites plus hautes (100 Go, 10 collaborateurs), voire illimitées pour le tiers d'abonnement le plus cher (100 connexions simultanées pour vos équipes).

L'abonnement le plus cher donne également accès à une plateforme de développement avancée pour une intégration plus poussée de systèmes et bases de données existantes. De même qu'un système de gestion e-commerce complet. Dans tous les cas, quel que soit l'abonnement, l'achat ou la migration du nom de domaine est inclus.