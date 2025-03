L'offre de nombreux hébergeurs peut vous inciter à opter pour un hébergement à minima pour limiter autant que possible les coûts. Ce qui signifie souvent peu d'espace, de faibles performances et peu d'options. Dont dans certains cas un hébergement dépourvu de bases de données, qui proscrit de facto l'installation d'un "système de gestion de contenus", également appelés CMS.

En 2025, la plupart des sites sont construits avec ce genre de systèmes. Ils permettent de construire plus facilement un site moderne, bien optimisé, et facile à maintenir. Les CMS permettent également de plus facilement ajouter ou gérer les contenus que vous souhaitez mettre en ligne. Qu'il s'agisse de contenus textuels, de vidéos, ou d'articles mis en vente.