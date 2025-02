Les trois premières étapes permettent déjà de mettre en ligne un site à la fois agréable, et rempli de contenus pertinents bien optimisés. L'IA de Hostinger permet toutefois d'aller encore plus loin dans la configuration, en toute simplicité. De quoi vous permettre de facilement renforcer la sécurité et vous prémunir du risque d'attaques DDoS ou de piratages.

Ou encore d'améliorer la vitesse du site, ce qui est également un point essentiel pour gagner des positions dans Google. Et alors que plus des trois quarts des internautes naviguent via leur mobile, l'IA permet également d'adapter sans le moindre effort votre design aux smartphones.