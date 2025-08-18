Mozilla tire justement la sonnette d'alarme dans son billet. La fondation compare l'usage d'un bloqueur à l'action de zapper pendant les publicités télévisées. En somme, pour elle, c'est un droit dont chacun peut jouir ou non. L'organisation souligne ainsi l'absurdité de considérer comme une violation du copyright ce qui relève simplement du choix de l'utilisateur sur son propre appareil.