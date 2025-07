Cette annonce n'est pas anodine. Sous couvert d'améliorations de sécurité et de performance, Google limite considérablement l'efficacité des extensions qui nous protègent des publicités et des traqueurs, créant un climat de défiance et l'ire des utilisateurs soucieux de leurs données. En accueillant AdGuard, Microsoft positionne Edge non plus comme un simple concurrent, mais comme un véritable refuge pour ceux qui refusent de subir un web saturé de contenus indésirables.