Dans un récent billet de blog, Microsoft explique avoir procédé à divers travaux pour améliorer les performances de son navigateur sur Windows. La firme de Redmond n'hésite d'ailleurs pas à faire de la publicité comparative directement avec Google Chrome.

Au début des années 2000, Microsoft avait été décriée pour avoir profondément intégré par défaut son navigateur web au sein de Windows. Les éditeurs concurrents, comme Opera ou Mozilla, y voyaient un abus de position dominante et un atout déloyale, non seulement parce qu'Internet Explorer était largement mis en avant, mais aussi parce que le navigateur bénéficiait d'une intégration poussée au système. Vingt ans plus tard, nous assistons à un formidable retournement de situation. Désormais, l'entreprise explique de manière totalement décomplexée : "En tant que produit Microsoft, Edge s’intègre étroitement à Microsoft Windows, ce qui apporte des avantages en matière de performances".

Il faut dire que le marché a bien changé. Microsoft n'est plus en pôle position sur le marché des navigateurs Web et la justice américaine fait pression sur Google et pourrait même forcer le géant de la recherche à revendre son navigateur Web.