Quoi qu'il en soit, Google estime être la seule entreprise à pouvoir gérer le navigateur et le système Android. "Peu d'entreprises auraient la capacité ou la motivation à les maintenir open source, ou à investir dans ces projets au même niveau que nous le faisons", affirme Lee-Anne Mulholland, vice-présidente des affaires réglementaires chez Google. Elle ajoute : "Ne vous y trompez pas : les séparer modifierait leurs modèles économiques, augmenterait le coût des appareils et affaiblirait Android et Google Play dans leur concurrence acharnée avec l'iPhone et l'App Store d'Apple."