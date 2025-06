Ces résultats s’inscrivent dans un effort de fond entamé il y a trois ans. Depuis le lancement du nouveau benchmark en 2022, Google affirme avoir amélioré les performances de Chrome de 72 %. Ce suivi dans le temps a permis de cibler les opérations les plus coûteuses et de les ajuster progressivement. Moins d’étapes inutiles, des traitements allégés, et une meilleure utilisation des temps d’inactivité auront donc contribué à rendre le navigateur plus rapide sans bouleverser les habitudes des internautes.