Cette mise à jour s'inscrit dans une stratégie plus globale de Google, qui tente depuis deux ans de redorer le blason de Chrome en matière de consommation de ressources. Cette initiative est plus que bienvenue quand on sait que le navigateur est souvent pointé du doigt pour son impact sur l'autonomie des portables.

Même si on peut sourire de voir Google promettre pour la énième fois un Chrome plus léger, force est de constater que les efforts sont bien réels. Ces nouvelles fonctionnalités semblent enfin donner aux utilisateurs les outils nécessaires pour dompter la bête. Reste à voir si cela suffira à convaincre les plus sceptiques qui ont déjà migré vers des alternatives plus légères comme Firefox ou Edge.