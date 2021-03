Google Chrome joue l'économie de mémoire sur Windows, macOS et Android

Ceux qui disposent des derniers smartphones Android (Android 10 et 8 Go de RAM) peuvent aussi profiter d'un Google Chrome revu et corrigé, avec un navigateur plus stable, plus rapide (de 8,5 %) et 28 % plus fluide lorsqu'il s'agit de scroller une page web. Google promet également un navigateur qui démarre plus rapidement, avec une amélioration de l'ordre de 13 %, et cela, grâce à la fonction Freeze Dried Tabs. Démonstration en vidéo ci-dessous :