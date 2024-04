La dernière mise à jour de Safari fait des étincelles selon Apple

La semaine dernière, les équipes de Webkit ont publié un nouvel article de blog. Celui-ci revient essentiellement sur les nombreuses améliorations apportées à Safari lors des derniers mois, et plus principalement sur les gains de performances constatés entre la publication de Safari 17.0 en septembre 2023 et celle de Safari 17.4 le mois dernier.

Concrètement, sur la base du benchmark Speedometer 3.0, l'équipe WebKit affirme avoir optimisé les performances dans WebKit et Safari. En plus de rendre le Web plus rapide pour tous, Apple assure que l'introduction de Speedometer 3 va « permettre aux développeurs de créer des sites et des applications Web plus réactifs et plus vifs que jamais ».