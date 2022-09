Safari 16 : découvrez les nouveautés de la mise à jour du navigateur web d'Apple

De plus en plus courants sur nos navigateurs, les groupes d'onglets permettent sans surprise de regrouper plusieurs onglets en un seul endroit pour les organiser plus facilement et gagner en productivité. L'idée est aussi de pouvoir accéder rapidement à plusieurs onglets sans avoir besoin de les garder tous ouverts dans Safari.

Avec la dernière mise à jour du navigateur d'Apple, il est désormais possible d'ajouter des arrière-plans différents pour la page de démarrage de chaque groupe d'onglets. Une bonne manière de les identifier au premier coup d'œil. Les utilisateurs pourront également épingler les sites web fréquemment visités dans un groupe d'onglets, précise XDA Developers.