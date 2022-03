Safari pourrait bientôt proposer un mode sombre à la demande

À l’heure actuelle, et depuis iOS 13, c’est tout ou rien : toutes les pages web s’adaptent en fonction du mode choisi dans iOS, clair ou sombre. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs et utilisatrices pourront choisir le mode d’affichage pour chaque site en particulier, et ce, peu importe celui choisi par défaut dans le système d’exploitation et si le site en question a été conçu pour cet affichage ou non.