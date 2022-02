Pour Safari, Apple veut rattraper son retard face à Chrome et demande vos retours

Bugs de longue date non résolus, outils non pris en charge, fonctionnalités manquantes et plus pauvres que la concurrence, Safari en prend pour son grade sur les réseaux sociaux et les forums. Des critiques qui ne sont pas passées inaperçues puisque l’une des développeuses du navigateur d’Apple a pris la parole sur son compte Twitter pour faire un premier pas vers la résolution de ces problèmes.